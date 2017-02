POL-KS: Kassel - Oberzwehren: Streife beobachtet Unfall und zieht defekten Lkw mit aufgeladenem Bagger aus dem Verkehr

Defekte Baggerbrücke und beschädigter Bordstein Bild-Infos Download

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte und unter www.polizeipresse.de zum Download bereitgestellte Foto, das die defekte Baggerbrücke und den beschädigten Bordstein zeigt.)

Eine Streife des Polizeireviers Süd-West beobachtete am gestrigen Dienstagmorgen im Stadtteil Oberzwehren, wie der mit einem Bagger beladene Auflieger eines Sattelzugs beim Abbiegen auf einem Bordstein aufsetzte und diesen dadurch auf einer Länge von mehreren Metern beschädigte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Anhänger, bei dem es sich um eine sogenannte Baggerbrücke handelte, offenbar einen technischen Defekt hatte. Sie zogen daraufhin an Ort und Stelle einen Kfz-Sachverständigen zu Rate, der gleich mehrere Mängel an dem Schwertransport feststellte. Aufgrund dessen untersagten sie dem 44-jährigen Fahrer aus Polen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Da er seinen Wohnsitz im Ausland hat, entließen sie ihn erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 610 Euro.

Den Unfall hatte die Streife gegen 9:30 Uhr beobachtet, als der Sattelzug von der Straßenbahnwendeschleife am "Schulzentrum Brückenhof" kommend nach rechts auf die Brückenhofstraße abbog. Bei der Überprüfung der Baggerbrücke im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass diese sich aufgrund eines technischen Defekts am Hydrauliksystem nicht mehr in der Höhe verstellen ließ. Da sie somit nicht mehr auf ein ausreichendes Maß eingestellt werden konnte, hatte die Baggererbrücke den Bordstein touchiert und beschädigt. Wie der hinzugezogene Sachverständige anschließend feststellte, wies die Baggerbrücke noch weitere Mängel auf. Neben gleich zwei Defekten an deren Hydrauliksystem fand er bei der Begutachtung auch einen beschädigten Reifen und bemängelte die Ladungssicherung. Aus diesem Grunde erklärte er die Baggerbrücke für verkehrsunsicher.

Den 44-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen vorsätzlicher Inbetriebnahme eines verkehrsunsicheren Fahrzeugs und vorsätzlicher Verwendung defekter Sicherungsmittel zur Ladungssicherung sowie die Gutachterkosten und Verwaltungsgebühren.

