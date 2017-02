POL-KS: Südniedersachsen / Nordhessen: Polizei Hann. Münden bittet nach Banküberfall in Landwehrhagen um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots) - Die Ermittler des Polizeikommissariats Hann. Münden in Südniedersachsen bitten nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Landwehrhagen am 19. Januar 2017 um Hinweise auf den bislang unbekannten Täter. Da der Tatort nahe der Landesgrenze zu Hessen liegt, wenden sie sich bei der Suche nach Zeugen auch an die nordhessische Bevölkerung.

Beachten Sie dazu bitte die nachfolgende Presseveröffentlichung der Polizei Göttingen, die auch unter http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 im Internet abrufbar ist.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

-----------------------

POL-GÖ: (81/2017) Nach Banküberfall in Landwehrhagen - Noch keine heiße Spur auf den oder die Täter, Polizei Hann. Münden bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise

Göttingen - STAUFENBERG/HANN. MÜNDEN (jk) - Knapp zwei Wochen nach dem bewaffneten Überfall auf eine Volksbank-Filiale in Landwehrhagen (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 40, 41 und 42 vom 19.01.17) gibt es noch immer keine heiße Spur auf den oder die Täter. Die Ermittlungen des Polizeikommissariats Hann. Münden in dem Fall dauern an.

Am späten Nachmittag des 19. Januar gegen 17.15 Uhr hatte ein maskierter Mann die Bank in der Oberen Dorfstraße betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe überfallen. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete der Räuber anschließend zu Fuß in Richtung des Wohngebietes Raiffeisenstraße.

Nach aktuell vorliegenden Ermittlungen soll der Unbekannte ca. 45 bis 60 Jahre alt und ca. 165 bis 175 cm groß gewesen sein, eine normale bis untersetzte Statur gehabt und dunkle Kleidung getragen haben.

Zur Aufklärung der Tat ist die Polizei Hann. Münden weiterhin auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und fragt:

"Wer kann Hinweise zu Personen geben, die sich am Tattag in der Zeit von 16.45 bis 17.30 Uhr am Tatort in der Oberen Dorfstraße oder in dessen Nähe aufgehalten haben bzw. nach dem Überfall aus Richtung der besagten Bank gekommen sind?"

Die Ermittler bitten außerdem Personen, die sich am 19.01.17 in der Zeit zwischen 16.00 und 18.30 Uhr in der Feldmark zwischen Landwehrhagen, Uschlag und Benterode aufgehalten haben, sich mit der Polizei Hann. Münden, Telefon 05541/9510, oder der Polizeistation Staufenberg, Telefon 05543/2230, in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell