POL-KS: Kassel - Brasselsberg: 12-Jährige bei Unfall verletzt: Kind läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Kassel (ots) - Ein 12-jähriges Mädchen ist am heutigen Mittwochmorgen beim Überqueren der Konrad-Adenauer-Straße von einem Pkw erfasst worden. Dabei hat sich das Kind ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise offenbar nicht schwerer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Der Unfall hatte sich gegen 7:10 Uhr am Morgen ereignet. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Kassel befuhr zu dieser Zeit mit ihrem schwarzen Mitsubishi-Kleinwagen die Konrad-Adenauer-Straße stadtauswärts. Wie sie gegenüber den am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West angab, sei in Höhe der Hausnummer 67 plötzlich direkt vor ihrem Auto von rechts das Mädchen auf die Straße gelaufen, das scheinbar die gegenüberliegende Bushaltestelle erreichen wollte. Ohne dass sie noch habe reagieren können, erfasste ihr Wagen mit der rechten Fahrzeugfront das Kind. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war das Mädchen ansprechbar und hatte sich offenbar am Arm verletzt. Am Pkw der 19-Jährigen war durch den Zusammenstoß ein Schaden am rechten Kotflügel und an der Windschutzscheibe entstanden. Die Beamten beziffern die Sachschadenshöhe auf ca. 3.000,- Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Süd-West in Baunatal geführt.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar

