POL-KS: Kassel - Oberzwehren: Folgemeldung zur Unfallflucht mit verletzter 15-jährigen Fußgängerin: Autofahrer stellt sich auf Polizeirevier

Der Autofahrer, der am vergangenen Samstagabend in Oberzwehren eine 15-jährige Fußgängerin angefahren hat und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist, hat sich am Sonntag auf dem Polizeirevier Mitte gestellt. Wie die Beamten des Innenstadtreviers berichten, erschien der 61-Jährige aus Kassel am Nachmittag auf der Dienststelle und gab zu, mit seinem Wagen am Vorabend in Oberzwehren "jemanden" angefahren zu haben und danach geschockt zunächst nach Hause gefahren zu sein. An seinem Auto, einer silbernen A-Klasse, fanden die Beamten bei der Spurensuche anschließend entsprechende Unfallschäden. Der 61-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Zu dem Unfall war es am Samstagabend gegen 19:00 Uhr auf der Altenbaunaer Straße gekommen. Der zunächst unbekannte Fahrer einer silbernen A-Klasse hatte in Höhe der Hausnummer 87 eine 15-jährige Fußgängerin, die an der dortigen Fußgängerampel bei Grün die Straße überquerte, erfasst. Dadurch erlitt die Jugendliche Schürfwunden und Prellungen an beiden Beinen. Der Autofahrer war anschließend weitergefahren und von der Unfallstelle geflüchtet.

