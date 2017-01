POL-KS: Kassel: Polizei zieht drei drogenberauschte Autofahrer rechtzeitig aus dem Verkehr

Kassel (ots) - Rund um Mitternacht zogen Beamte der Kasseler Polizei gleich drei drogenberauschte Autofahrer aus dem Verkehr, bevor es zu Unfällen mit nicht selten schlimmen Folgen für Beteiligte, aber auch Unbeteiligte kam. Zudem stellten sie Marihuana, einen Joint und Fahrzeugschlüssel sicher. Sie müssen sich in allen Fällen wegen drogenberauschten Fahrens und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Urintest schlug auf Cannabis an

Am gestrigen Montagabend stoppten Beamte des Polizeireviers Ost gegen 23.40 Uhr einen Pkw in der Waldemar-Petersen-Straße. Am Steuer ein 20-Jähriger aus Kassel, dessen Augen einen Hinweis auf einen möglichen Drogenkonsum gaben. Der anschließende Test zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit erhärtete den Verdacht der Polizisten und zog zunächst einen freiwilligen Urintest nach sich. Als auch dieser auf das Betäubungsmittel Cannabis anschlug, nahmen sie ihn zur Blutprobenentnahme mit auf die Dienstelle.

Intensiver Marihuana-Duft

Ebenfalls mit auf die Dienststelle, aber nach Baunatal, musste ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Kassel, der mit seinem Wagen etwas später gegen 0.40 Uhr in der Kirchditmolder Brunnenstraße auffiel. Den Beamten des Polizeireviers Süd-West schlug bei der Kontrolle ein intensiver Marihuana-Duft entgegen, als der Autofahrer die Scheibe herunterließ. Auch hier verrieten die glasigen Augen und die erweiterten Pupillen den berauschten Fahrer. Im Gegensatz zu seinem unfreiwilligen Pendant aus Waldau, fanden die Beamten bei der Durchsuchung seines Wagens eine Dose mit über 7 Gramm Marihuana und einem Joint in seiner Kleidung.

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Wiederum Beamte des Polizeireviers Ost ertappten um 1.50 Uhr einen 20-Jährigen aus Kassel, der drogenberauscht auf der Wolfhager Straße unterwegs war. Sie stoppten ihn im Bereich der "Drei Brücken". Wie bei den zuvor aus dem Verkehr gezogenen Männern, waren es ebenfalls die Augen, die einen ersten Verdacht des Drogenkonsums begründeten. Weitere Tests und ein Urintest ließen keinen Zweifel und zogen eine ärztliche Blutentnahme auf dem Polizeirevier Kassel-Ost nach sich. Die Fahrzeugschlüssel stellten sie in diesem Fall sicher, um eine Weiterfahrt des 20-Jährigen zu verhindern.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

