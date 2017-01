POL-KS: Kassel - Wehlheiden: Einbrecher von Opfer überrascht; Polizei fahndet nach Täter mit schneeweißer Bommelmütze

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagmorgen überraschten die Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Kaltwasser-Straße einen Einbrecher, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Auffällig die schneeweiße Wintermütze mit Bommel und die sehr hagere Statur des 20- bis 30-jährigen Täters. Die Ermittler des Einbruchskommissariats erhoffen sich nun Zeugenhinweise zum Täter.

Das Ehepaar aus der betroffenen Erdgeschosswohnung wachte gegen 8.15 Uhr wegen verdächtiger Kratz- und Knackgeräusch auf. Der Ehemann machte sich auf die Suche nach der Ursache. Beim Blick in die Küche fiel seine Aufmerksamkeit auf einen dunkel gekleideten Mann, der mit einem unbekannten Werkzeug außen an der Terrassentür hebelte. Dieser ergriff sofort die Flucht, als der Bewohner auf sich aufmerksam machte. Es blieb bei einem Sachschaden an der Tür, das Opfer war rechtzeitig auf den Einbruch aufmerksam geworden.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt:

Er soll mittelgroß, zwischen 20 und 30 Jahren alt und sehr hager gewesen sein. Bekleidet sei er zur Tatzeit mit dunkler Hose, dunkler Jacke und einer sehr auffälligen schneeweißen Wintermütze mit Bommel gewesen.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

