POL-KS: Landkreis Kassel - Autobahn 44: Diebe zapften rund 1.300 Liter Diesel von zwei Sattelzugmaschinen ab: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Im Laufe der vergangenen Nacht zapften bislang unbekannte Täter von zwei auf Parkplätzen an der A 44 im Landkreis Kassel abgestellten Sattelzugmaschinen Kraftstoff ab. Dabei erbeuteten die Diebe insgesamt etwa 1.300 Liter Diesel im Wert von ca. 1.700,- Euro, während die Fahrer in den Fahrzeugen schliefen. Beide Taten dürften auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die mit den Fällen betrauten Ermittler der Polizeiautobahnstation Baunatal sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Kraftstoff-Diebe geben können.

Der 44-jährige Fahrer einer der beiden betroffenen Sattelzugmaschinen aus dem Landkreis Eichsfeld in Thüringen hatte sein Gespann gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz Bärenberg an der A 44 in Richtung Kassel abgestellt und sich in der Fahrerkabine schlafen gelegt. Gegen 1 Uhr bemerkte er, dass die Standheizung nicht mehr lief und in die Tankanzeige aufleuchtete. Als er am Tank der Sattelzugmaschine nachsah, stellte er zwar zunächst keine Beschädigungen am Tankdeckel fest, dieser ließ sich jedoch mit dem dazugehörigen Schlüssel nicht mehr öffnen. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Gegenüber der zum Tatort gerufenen Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal gab er an, dass er den Lkw mit noch rund 500 Litern im Tank auf dem Parkplatz abgestellt habe. Nun sei der Tank leer. Von dem Diebstahl des Kraftstoffs habe er beim Schlafen in der Fahrerkabine nichts mitbekommen.

Der zweite Dieseldiebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 4 Uhr auf dem Parkplatz der Tank- und Tastanlage Bühleck in Fahrtrichtung Kassel. Der 57-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen hatte seinen Lkw dort im Bereich der Zufahrt zur Rastanlage abgestellt und anschließend ebenfalls in der Fahrerkabine geschlafen. Auch er bekam dabei eigenen Angaben zufolge nichts von dem Diebstahl des Diesels aus dem Tank seiner Sattelzugmaschine mit. In diesem Fall hatten die Täter rund 800 Liter abgepumpt und entwendet. Erst als er seine Fahrt am Morgen gegen 4:30 Uhr fortsetzen wollte, bemerkte er anhand der Tankanzeige den massiven Kraftstoffverlust und verständigten ebenfalls die Polizei.

Die Ermittler der Polizeiautobahnstation Baunatal bitten Zeugen, die im Laufe der Nacht an der A 44 verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell