POL-KS: Kassel - Waldau: Unfallflucht am Freitagabend: Kasseler Polizei sucht beschädigten, roten BMW 320i

Kassel (ots) - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel bitten um Zeugenhinweise auf den Verbleib eines roten BMW 320i mit dem amtlichen Kennzeichen KS-CS 1249. Der Wagen müsste einige Beschädigungen aufweisen. Nach einem Unfall in der Waldemar-Petersen-Straße am Freitagabend hinterließ dieser Pkw ein amtliches Kennzeichen, einen Nebelscheinwerfer, eine Radkappe, einige Kunststoffteile und einen Luftansaugstutzen an der Unfallstelle. Der 3er BMW war gegen einen Baum und zwei Wahlplakate gekracht. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wie die Ermittler berichten, ereignete sich der Unfall gegen kurz nach 20.30 Uhr. Zu dieser Zeit war der rote BMW auf der Waldemar-Petersen-Straße zwischen Lilienthalstraße und Liegnitzer Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto und krachte am linken Fahrbahnrand vor einen Baum und zwei Wahlplakate, die allesamt beschädigt wurden. Trotz verlorenem Kennzeichen und einiger Fahrzeugteile, fuhr der Unfallwagen in Richtung Liegnitzer Straße davon.

Nun erhoffen sich die Unfallfluchtermittler mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf den Standort des unfallbeschädigten BMWs und des flüchtigen Fahrers zu bekommen. Diese werden unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell