POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Unfall zwischen zwei Pkw auf der Ochshäuser Straße: 48-Jährige leicht verletzt

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagabend kam es an der Einmündung Ochshäuser Straße / Lilienthalstraße zu einem Unfall zwischen zwei Kleinwagen, bei dem eine 48-Jährige aus Fuldatal leicht verletzt und beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Sie mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war die 48-Jährige gegen 18:30 Uhr mit einem Toyota Yaris auf der Ochshäuser Straße in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. An der Stelle, an der die Ochshäuser Straße nach rechts weiter in Richtung Forstfeldstraße verläuft, fuhr sie mit ihrem Wagen weiter geradeaus in Richtung Lilienthalstraße. Von rechts aus der Ochshäuser Straße kam jedoch zu diesem Zeitpunkt eine 62-Jährige aus Söhrewald mit ihrem Suzuki Swift, die von dort nach links in Richtung Lohfelden abbog. Dabei übersah die Suzuki-Fahrerin offenbar die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 48-Jährige mit ihrem Toyota und krachte in die rechte Seite von deren Auto. Dadurch wurde der Toyota im rechten Bereich und der Swift im Frontbereich erheblich beschädigt. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Die 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte eigenen Angaben nach jedoch keinen Rettungswagen an der Unfallstelle. Sie wollte später selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Mit der weiteren Sachbearbeitung sind die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost betraut.

