POL-KS: Fuldatal - Ihringshausen: Betreiber und Gäste einer Pizzeria kümmern sich um orientierungslose Seniorin

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagabend zeigten sich Betreiber und Gäste einer Pizzeria im Ihringshäuser Ortskern besonders fürsorglich. Als sie gegen 20.20 Uhr auf eine Seniorin vor der Tür aufmerksam wurden, die lediglich Hausschuhe und dünne Kleidung trug, kümmerten sie sich sofort um die orientierungslose Frau und holten sie in das Restaurant. Während sich die durchnässte Frau in der Gaststube aufwärmen und erholen konnte, wählte die Chefin den Notruf und informierte die Kasseler Polizei. Die Seniorin konnte lediglich ihren Namen nennen. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenbeamten des Polizeireviers Nord ermittelten, dass die 86-jährige Seniorin aus der nahegelegenen Senioreneinrichtung vermisst wurde und brachten sie zurück in ihre vertraute Umgebung.

