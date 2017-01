POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht: Unbekannte erbeuten Fahrzeugteile im Wert von rund 475.000 Euro

Kassel (ots) - Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nach einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Lilienthalstraße am vergangenen Wochenende auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren daran mehrere Täter beteiligt, die aus der Halle eines Autoherstellers ca. 1260 gebrauchte Pumpe-Düse-Einheiten für Dieselmotoren im Wert von etwa 475.000,- Euro erbeuteten.

Der Einbruch hatte sich in der Zeit zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, ereignet. Die Täter müssen nach Einschätzung der Ermittler zum Abtransport der ca. 1260 Pumpe-Düsen-Einheiten, von denen eine jeweils etwa 600 Gramm wiegt, ein Fahrzeug verwendet und im Nahbereich abgestellt haben. Wie die am Sonntag am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, näherten sich die Täter über einen Fußweg des angrenzenden Grundstücks an der Wohnstraße dem umzäunten Gelände der Lagerhalle an. Dort brachen sie einen Metallgitterzaun und anschließend die Eingangstür zur Lagerhalle auf. In der Halle öffneten sie zahlreiche der Kartons, in denen die Pumpe-Düse-Einheiten verpackt waren und transportierten diese einzeln und unverpackt ab. Die leeren Kartons ließen sie am Tatort zurück. Um die Beute nach draußen und zu ihrem vermutlich auf dem Nachbargrundstück abgestellten Fluchtfahrzeug zu bringen, nutzten die Täter in der Halle auch eine der Transportameisen, mit der sie offenbar mehrfach hin und her fuhren.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder ihr Fluchtfahrzeug geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell