POL-KS: Kassel - Mitte: Unbekannte erbeuten hochwertigen Schmuck bei Auto-Aufbruch: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Bislang unbekannte Täter erbeuteten am Freitagabend bei einem Auto-Aufbruch in der Kasseler Innenstadt hochwertigen Schmuck. Nach Angaben des Besitzers machten die Diebe Beute im Gesamtwert von mindestens 100.000,- Euro. Die mit dem Fall betrauten Beamten des Zentralkommissariats 30 des Polizeipräsidiums Nordhessen schließen derzeit nicht aus, dass die Täter zuvor von dem hochwertigen Schmuck im Auto wussten und das Fahrzeug gezielt aufbrachen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Durch die Veröffentlichung des Falls erhoffen sich die Ermittler nun auch, Hinweise aus der Bevölkerung auf die Täter zu bekommen.

Zu dem Einbruch in den schwarzen SUV war es am Freitagabend gegen 18 Uhr gekommen. Der oder die Täter hatten die Heckscheibe des in einer Grundstückeinfahrt zwischen zwei Häusern in der Wolfsschlucht, zwischen Kölnischer Straße und Treppenstraße, abgestellten Wagens mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Aus dem Kofferraum entwendeten sie anschließend eine braune und beigefarbene Louis Vuitton Handtasche, in der der Fahrzeugbesitzer eigenen Angaben zufolge von Berufs wegen die hochwertigen Schmuckstücke in Form von Ketten, Ringen, Diamant- und Perlenschmuck aufbewahrt hatte. Wohin die Täter anschließend mit der Beute im mutmaßlich sechsstelligen Bereich flüchteten, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler des ZK 30 bitten Zeugen, die am Freitagabend in der Wolfsschlucht verdächtigen Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Schmucks geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell