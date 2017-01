POL-KS: Kassel - Wesertor: Festnahme nach Tankstellenüberfall: Räuber zwang Autofahrerin zur Flucht

Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntagmittag ereignete sich ein Überfall auf eine Tankstelle im Kasseler Stadtteil Wesertor, dem sich eine aufsehenerregende Flucht des Räubers anschloss und der mit der Festnahme eines 28-Jährigen aus Kassel endete. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter am Amtsgericht Kassel vorgeführt werden, der über den weiteren Verbleib des Festgenommenen entscheidet. Die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des K 35 der Kasseler Kripo bitten Autofahrer, die während der Flucht des Räubers von diesem in der Fuldatalstraße angehalten werden sollten, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Räuber flüchtet mit Einnahmen

Wie die Ermittler des Raubkommissariats berichten, ereignete sich der Überfall gegen 12.30 Uhr. Zu dieser Zeit stürmte der maskierte Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Weserspitze. Er trat an den Verkaufstresen heran, nahm eine drohende Haltung ein und forderte die Einnahmen aus der Kasse. Zur Bekräftigung seiner Forderung streckte er seinen Arm entgegen und hielt seine Hand unter einem darum gewickelten Kleidungsstück verborgen. Eine Kassiererin händigte ihm das Bargeld aus, woraufhin der Räuber aus dem Tankstellenshop auf die Fuldatalstraße in Richtung stadtauswärts flüchtete.

Täter kidnappt Auto

Ein Mitarbeiter der überfallenen Tankstelle nahm sofort die Verfolgung auf und machte auf der Straße mehrere Passanten auf den Räuber aufmerksam, die sich direkt an der Verfolgung beteiligten. Der Flüchtende versuchte mehrere Autos auf der Fuldatalstraße anzuhalten. Er war dazu im Bereich des Ostrings auf die Fahrbahn gesprungen. Er stoppte schließlich einen roten Kleinwagen. Nachdem er die Beifahrertür aufgerissen und sich hineingesetzt hatte, forderte er die Autofahrerin zum Weiterfahren auf. Nach wenigen Metern, in Höhe der Wilhelm-Speck-Straße, stoppte eine zwischenzeitlich eintreffende Funkstreife des Polizeireviers Mitte den gekidnappten Wagen. Auch den erneuten Fluchtversuch, der Mann wollte aussteigen und sich zu Fuß aus dem Staub machen, verhinderten die Beamten und nahmen den 28-Jährigen schließlich fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieben alle Beteiligten, zumindest Äußerlich, unverletzt.

Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kripo Kassel bitten nun die Autofahrer, die der Flüchtende ebenfalls versuchte anzuhalten, sich unter 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in kassel zu melden.

