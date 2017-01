POL-KS: Landkreis Kassel - Wolfhagen: Unbekannte klauen grauen BMW 550d im Wert von 65.000 Euro: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum heutigen Montag in Wolfhagen einen grauen BMW 550d im Wert von ca. 65.000,- Euro. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des 5er BMWs geben können.

Der Besitzer des hochwertigen Autos hatte heute Morgen um kurz nach 5 Uhr die Polizei alarmiert, da sein BMW nicht mehr in der Einfahrt seines Hauses an der Holunderstraße in Wolfhagen stand. Wie er gegenüber der zum Tatort entsandten Streife der Polizeistation Wolfhagen angab, habe er den Wagen am Vorabend gegen 21 Uhr letztmalig gesehen, als er ihn in der Einfahrt abgestellte habe. In der Zwischenzeit hatten Unbekannte den BMW mit den amtlichen Kennzeichen KS-RB 710 auf bislang unbekannte Art und Weise vom Grundstück des Besitzers entwendet. Wohin sie anschließend mit dem Wagen aus dem Wohngebiet flüchteten, ist derzeit nicht bekannt. Die Fahndung nach dem drei Jahre alten Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Wolfhagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des 5er BMW geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell