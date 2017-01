POL-KS: Kassel - Nordstadt : Überfall auf Rewe-Getränkemarkt; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am Freitagabend, gg. 23:15 Uhr, ereignete sich in der Kasseler Nordstadt ein Überfall auf den Rewe-Getränkemarkt im Westring. Der 19-jährige Kassierer aus Kassel bediente gerade einen Kunden, als ein Täter, der vermutlich mit Pfefferspray bewaffnet war, den Kassenbereich aufsuchte. Er bedrohte zunächst den Kassierer, griff dann in die geöffnete Kasse und entnahm Bargeld in unbekannter Höhe. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Mann, ca. 180-185 cm groß, 20 bis 40 Jahre alt, schlank, dunklere Hautfarbe, sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war der Täter zur Tatzeit mit dunkler Winterjacke mit Kapuze, grauen Kapuzenpullover mit Reißverschluss, schwarzen Schal als Maskierung, helle Hose und dunklen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln. Nun bitten die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden. Walter Weber Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell