POL-KS: Erstmeldung + Schwalm-Eder-Kreis + Zwei Unfälle mit einem Leichtverletzten und zwei Schwerletzten auf der BAB 7 zwischen AS Guxhagen und AS Melsungen.

Kassel (ots) - Gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 7, kurz hinter der Anschlussstelle Guxhagen in Richtung Süden, ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten ereignete sich gg. 20:40 Uhr am Stauende ein Folgeunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnstation in Baunatal fuhr ein PKW in das Stauende. Fahrer und Beifahrerin eines beteiligten Fahrzeuges wurden schwer verletzt in Kasseler Krankenhäuser verbracht. Zurzeit Richtung Süden eine Vollsperrung. Es gibt eine Umleitungsempfehlung der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Kassel ist eingeschaltet. Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Es wird nachberichtet. Walter Weber Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell