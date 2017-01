POL-KS: Kassel - Wehlheiden: Einbruch in Kita; Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

Kassel (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag brach ein bislang unbekannter Täter in den Kindergarten an der Wehlheider Straße ein. Gegen kurz vor 3 Uhr schlug die Alarmanlage an und der Täter flüchtete vom Tatort. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die Ermittler berichten, deutet das Spurenbild am Tatort darauf hin, dass der bislang unbekannte Täter zunächst den 1,30 Meter hohen Stahlgitterzaun des Grundstücks überstieg und an der Gebäuderückseite im Bereich der Spielwiese eine Tür zur Gemeinschaftsküche mit Speiseraum aufbrach. Von dort gelangte er in den Flur des Kindergartens und löste einen Bewegungsmelder aus. Die daraufhin ertönende Alarmanlage veranlasste ihn offenbar dazu, das Weite zu suchen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Einbrecher über denselben Weg flüchtete, wie er gekommen war. Der Alarm in der Kita war nicht nur optisch und akustisch wahrzunehmen. Ein an die Alarmanlage angeschlossenes Sicherheitsunternehmen war zeitgleich über den Einbruch informiert worden. Ein Mitarbeiter war wenige Minuten später am Tatort und hatte die Kasseler Polizei über den Einbruch informiert. Die am Tatort eingesetzten Polizeibeamten hatten noch einen Diensthund eingesetzt, um die Räumlichkeiten des Kindergartens nach dem Täter abzusuchen. Es konnte schlussendlich festgestellt werden, dass der Täter bereits geflüchtet war und offenbar Beute gemacht zu haben. Die anschließende Fahndung nach dem Einbrecher verlief bislang ergebnislos.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen K 21/22 Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

