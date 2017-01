POL-KS: Landkreis Kassel - Kaufungen: Kontrollen auf der B 7: Verstöße bei sieben von neun Lkw

Kassel (ots) - Beamte des Polizeireviers Ost hatten am gestrigen Donnerstag zwischen 9:30 und 17:00 Uhr an der Abfahrt Niederkaufungen auf der B 7 eine Kontrollstelle eingerichtet und ihr Hauptaugenmerk auf den Schwerlastverkehr gelegt. Sie überprüften neun Sattelzüge und deren Fahrer umfangreich auf ihre Verkehrssicherheit und stellten insgesamt sieben Verstöße gegen unterschiedliche Vorschriften fest.

Verstöße gegen Durchfahrtsverbot und Ladungssicherung

Drei Fahrer verstießen gegen das auf diesem Streckenabschnitt der B 7 bestehende Durchfahrtsverbot für Lkw über zwölf Tonnen. Sie erwartet nun ein Bußgeld von jeweils 75 Euro. In einem Fall kam es zu Beanstandungen der Beamten gegen die Ladungssicherung. Der Fahrer musste vor seiner Weiterfahrt weitere Spanngurte anbringen, um so die Sicherung zu verbessern. Nun erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 60,-- Euro und ein Punkt in Flensburg.

Erhebliche Überschreitungen bei den Lenk- und Ruhezeiten

Die Beamten des Reviers Ost überprüften auch die Lenk- und Ruhezeiten der angehaltenen Fahrer mittels eines digitalen Auslesegeräts anhand der Kontrollgeräte in den Fahrzeugen. Dabei stellten sie in drei Fällen zurückliegende Verstöße gegen die erlaubten Lenk- bzw. Ruhezeiten fest. Ein 44-jähriger und ein 56-jähriger deutscher Brummifahrer hatten mehrfach ihre vorgeschriebene Ruhezeit von neun Stunden unterschritten und waren zu früh losgefahren. Auf sie kommt ein Bußgeld in Höhe von 480,-- und 450,-- Euro zu. Ein 34 Jahre alter polnischer Brummi-Fahrer saß 13 Stunden ohne Unterbrechung am Steuer seines Sattelzuges und muss nun in der Summe mit etwa 1.000,--Euro Bußgeld rechnen.

Die Anzeigen leiteten die Beamten an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Ämter für Arbeitsschutz weiter.

