POL-KS: Kassel - Waldau: Überfall auf Boten: Zwei Räuber erbeuten fünf Metallkoffer

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemeldung im elektronischen Versand über OTS beigefügte und zum Download unter www.polizeipresse.de bereitgestellte Foto, das ein Vergleichsstück der fünf geraubten Koffer der Sparkasse zeigt.)

Am gestrigen späten Donnerstagabend ist ein 24 Jahre alter Angestellter eines Sicherheitsunternehmens Opfer eines Überfalls geworden. Zwei bislang unbekannte Räuber überraschten ihn in der Breslauer Straße, als er mit einem schwarzen Koffer von der dortigen Filiale der Kasseler Sparkasse zu seinem Firmentransporter unterwegs war. Die Täter verletzten dabei den Boten und erbeuteten insgesamt fünf schwarze Hartschalenkoffer, in denen sich keine Wertgegenstände, sondern überwiegend Zahlungsverkehrsbelege befanden.

Sicherheits-Mitarbeiter am Kopf verletzt

Der Überfall auf den Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens ereignete sich gegen 23:15 Uhr. Zu dieser Zeit trug der Angestellte einen sogenannten Postkoffer, den die Kasseler Sparkasse zum Austausch ihrer Unterlagen verwendet, von der Waldauer Filiale in der Breslauer Straße zu seinem Firmentransporter. Während des Einladens des Koffers, griffen ihn unvermittelt die beiden bislang unbekannten Männer an, die vermutlich Bargeld in den Koffern wähnten. Während einer der Männer mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf den 24-Jährigen einschlug, griff der zweite Mann nach den Koffern aus dem offenstehenden Kleintransporter und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen in bislang unbekannte Richtung. Der Angestellte des Sicherheitsunternehmens trug Kopfplatzwunden davon und musste in einem Kasseler Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Von den Tätern und dem Raubgut fehlt bislang jede Spur.

Die beiden Räuber können nur vage beschrieben werden: Es handelt sich um Männer. Sie sollen etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie trugen dunkle Maskierungen und Handschuhe. Während der Tat sprachen sie kein Wort.

Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und die Hinweise auf die Täter und den Verbleib der schwarzen Hartschalenkoffer geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

