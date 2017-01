POL-KS: Kassel - Innenstadt: Zivilstreife nimmt Drogendealer fest

Kassel (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag gelang Beamten des Polizeireviers Mitte die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, nachdem sie ihn bei einem Handel auf dem Friedrichsplatz beobachteten.

Passant stoppte Flüchtigen

Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, befuhren sie gegen 17 Uhr mit einem Zivilstreifenwagen die Straße Friedrichsplatz und beobachteten auf dem Friedrichsplatz, in Höhe der Oberen Karlsstraße, zwei Männer, die offenbar Drogen tauschten. Nachdem die uniformierten Beamten ihr Zivilfahrzeug abstellten und die beiden jungen Männer ansprachen, flüchtete einer der beiden in Richtung Fußgängerzone. Dem verfolgenden Beamten gelang es, den Flüchtenden auf dem Opernplatz festzunehmen. Ein bislang unbekannter Passant leistete dabei Hilfe, er hatte sich dem Flüchtigen in den Weg gestellt und zu Fall gebracht.

Bei der Durchsuchung des festgenommenen 21-Jährigen konnten insgesamt 22 Plomben Marihuana und Haschisch, zwei Handys sowie Reizgas, sichergestellt werden. Die Beamten brachten schließlich den 21-Jährigen und den mutmaßlich am Drogenhandel beteiligten 22-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ, auf das Innenstadtrevier.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Kasseler Wohnung des 21-Jährigen fanden die Beamten weitere 34 Gramm Haschisch. Zudem Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und ein Messer zum Portionieren der Betäubungsmittel. Das Durchsuchungsergebnis spricht eindeutig dafür, dass den Beamten ein Drogendealer ins Netz gegangen war.

Die beiden jungen Männer, die bei der Polizei keine Unbekannten sind, müssen sich nun in einem weiteren Fall wegen Betäubungsmittelhandel verantworten.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Drogendelikte zuständigen Kommissariats 34 der Kasseler Kripo bitten nun den bislang unbekannten Passanten, der bei der Festnahme unterstützte, sich unter 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

