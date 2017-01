POL-KS: Kassel - Forstfeld / Wolfsanger: Anthrazitfarbener Mercedes Viano und silberner VW T5 gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag entwendeten bislang unbekannten Täter einen Mercedes Viano im Stadtteil Wolfsanger. Im Laufe der Woche kam es zudem bereits zum Diebstahl eines VW T5 Caravalle im Stadtteil Forstfeld, wobei die Tatzeit in diesem Fall bislang nicht genau bekannt ist. Die wegen beiden Kraftfahrzeugdiebstählen ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge geben können.

Der Besitzer des T 5 hatte am gestrigen Mittwochnachmittag Anzeige beim Kasseler Polizeirevier Ost wegen des Diebstahls seines Kleinbusses erstattet. Er hatte das Fehlen des im Jahr 2013 erbauten Fahrzeugs mit dem Kennzeichen KS-GI 170 aus der Heinrich-Steul-Straße am Mittwoch gegen 17:30 Uhr festgestellt. Aufgrund eines Urlaubsaufenthaltes konnte das Diebstahlsopfer die Tatzeit nur auf die Zeit zwischen Sonntagmittag und dem gestrigen Mittwochnachmittag eingrenzen. Bislang ist unklar, wann genau die Täter den am Straßenrand abgestellten silbernen T5 im Wert von rund 15.000,- Euro gestohlen hatten. Den anthrazitfarbenen Mercedes Viano mit dem Kennzeichen KS-CR 206 entwendeten Unbekannte am heutigen Donnerstag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 6:30 Uhr in der Straße "Im Bodden". Das Reisemobil der Ausführung "Marco Polo" ist Baujahr 2011 und hat einen Wert von ca. 30.000,- Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der beiden Fahrzeuge geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell