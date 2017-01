POL-KS: Landkreis Kassel / Fuldabrück: Unfallflucht in Dörnhagen: Polizei sucht rotes Fahrzeug

Kassel (ots) - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel suchen derzeit nach einem roten Fahrzeug, das mindestens am Rücklicht beschädigt sein dürfte. Der flüchtige Wagen beschädigte am vergangenen Wochenende einen neuwertigen VW Passat, der am Straßenrand der Waldstraße im Fuldabrücker Ortsteil Dörnhagen parkte.

Wie die Beamten berichten, bemerkte der 45-Jahre alte Besitzer des VW-Passats den Sachschaden an seinem Fahrzeug am Samstagmittag. Der vordere linke Kotflügel und die dortige Felge waren erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000,- bis 5.000,- Euro. Vom Unfallgegner fehlt seitdem jede Spur. Dem Schadensbild zufolge, könnte das flüchtige Auto am Unfallort in der Waldstraße 15 vor den dortigen Garagen rangiert und dabei den geparkten VW-Passat beschädigt haben. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wann der Unfall genau passierte, ist bislang unklar. Der Wagen war seit Freitagabend am Straßenrand gegenüber der Garagen abgestellt.

Das verursachende Fahrzeug hinterließ am Unfallort Spuren. Rote Lacksplitter und ein Plastikstück einer roten Rückleuchte blieben zurück. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass die Farbe des flüchtigen Wagens rot ist und mindestens das Rücklicht beschädigt sein müsste.

Nun bitten die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das beschädigte, rote Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell