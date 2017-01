POL-KS: Landkreis Kassel - Reinhardshagen: Folgemeldung 3 zum Unfall auf der Bundesstraße 80: 63-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:14, 14:25 und 15:34 Uhr über OTS veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen.)

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar zum Unfallhergang berichten, war ein 63-Jähriger aus Kassel mit einem VW Tiguan auf der Bundesstraße 80 aus Richtung Oberweser-Gieselwerder kommend in Richtung Reinhardshagen-Veckerhagen unterwegs. Gegen 13:45 Uhr kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links, und nicht wie in ersten Meldungen berichtet nach rechts, von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste anschließend von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Ersten Erkenntnissen des am Unfallort eingesetzten Rettungsdienstes zufolge besteht keine Lebensgefahr beim 63-Jährigen. Im Kofferraum des Wagens hatte sich zum Unfallzeitpunkt zudem ein Hund befunden. Dieser wurde ebenfalls schwer verletzt und befindet sich mittlerweile in tierärztlicher Behandlung. Der VW Tiguan war durch den Unfall erheblich beschädigt worden. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 15.000,- Euro.

Da Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 63-jährigen Fahrers vorlagen, ließen die Beamten ihm im Krankenhaus von einem Arzt ein Blutprobe entnehmen, um seine Fahrtüchtigkeit zu klären. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

