POL-KS: Landkreis Kassel - Ahnatal und Immenhausen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen von weißem Q 5 und grauem A 4 Avant mit Dachbox

Kassel (ots) - Im Landkreis Kassel kam es in der Nacht zum heutigen Mittwoch zu zwei Autodiebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten in Ahnatal einen grauen Audi A4 Avant mit schwarzer Dachbox und in Immenhausen einen weißen Audi Q 5. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung der Fälle, Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der beiden gestohlenen Autos aus der Bevölkerung zu bekommen.

Bereits am frühen Morgen, gegen 5 Uhr, meldete sich die Besitzerin des Audi A 4 bei der Kasseler Polizei und gab an, dass der in der Straße "Über den Höfen" im Ortsteil Weimar abgestellte Wagen über Nacht gestohlen worden war. Sie selbst habe das Auto am Vorabend gegen 20 Uhr dort abgestellt. Der graue A4 Avant, Baujahr 2010, mit dem amtlichen Kennzeichen HOG-WM 93, hat aktuell noch einen Wert von ca. 12.000,- Euro. Auf dem Dach des Wagens ist derzeit die schwarze Dachbox mit roter Aufschrift montiert. Der Diebstahl des weißen Audi Q 5 in Immenhausen ereignete sich ebenfalls im Laufe der vergangenen Nacht. In diesem Fall stellte der Fahrzeughalter heute Morgen gegen 6 Uhr das Fehlen des SUV aus der Einfahrt seines Grundstücks in der Gustav-Tiggemann-Straße fest. Er hatte seinen Wagen letztmalig gegen 21:30 Uhr dort stehen sehen. Von dem im Jahr 2011 erstmals zugelassenen Q 5 mit dem Kennzeichen KS-P 8319 im Wert von ca. 20.000,- Euro fehlt ebenfalls jede Spur.

Die sofort eingeleiteten Fahndungen brachten bislang keine Hinweise auf den Verbleib der beiden gestohlenen Autos. Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich einer der Tatorte möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des A 4 oder des Q 5 geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell