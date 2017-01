POL-KS: Landkreis Kassel - Baunatal: Einbrecher erbeutet hochwertige Uhren aus Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am gestrigen Dienstagabend in ein Einfamilienhaus im Baunataler Stadtteil Altenritte eingebrochen. Dabei erbeutete er neben Schmuck, Bargeld und einer Münzsammlung auch hochwertige Armbanduhren im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Uhren geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs in das Haus an der Straße "Hinter dem Siegen" lässt sich auf weniger als anderthalb Stunden eingrenzen. Wie die Bewohner gegenüber den am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angaben, war nur in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr niemand zu Hause gewesen. In dieser kurzen Zeit brach der Unbekannte über eine Kellertür in das Gebäude ein und suchte anschließend in allen Stockwerken nach Wertsachen. Dabei fielen dem Täter mehrere der hochwertigen Herrenarmbanduhren des Hausbesitzers, eine silberne Damenuhr von "TAG Heuer" - Modell "Aquaracer", Sonnenbrillen, Digitalkameras, Feuerzeuge, eine Sammlung von Euro-Münzen und Bargeld in die Hände. Aufgrund der Spuren im Schnee auf dem Grundstück gehen die Beamten davon aus, dass es sich nur um einen Einbrecher gehandelt hatte, der sich über einen Feldweg auf der Gebäuderückseite dem Haus genähert hatte und auch wieder in diese Richtung geflüchtet war.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die gestern Abend in Altenritte Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. Auch werden Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

