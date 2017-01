POL-KS: Kassel: Auto und Tram stoßen am Katzensprung zusammen; Ursache unklar: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich auf der Kasseler Kreuzung Katzensprung ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn, bei dem ein Sachschaden von über 50.000,- Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Beide Fahrer geben an, bei Grün gefahren zu sein. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Mitte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die Beamten des Innenstadtreviers von der Unfallstelle berichten, ereignete sich der Zusammenstoß um 19:20 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr eine 53 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Göttingen mit ihrem Fiat die Kurt-Wolters-Straße in Richtung Schützenstraße. Die Tram steuerte ein 34-Jähriger aus Kassel vom Altmarkt in Richtung Weserspitze. Nachdem die Straßenbahn an der Haltestelle Katzensprung stadtauswärts wieder anfuhr, krachten die Fahrzeuge mittig der Kreuzung zusammen. Der Wagen der 53-Jährigen stieß zusätzlich, nachdem er von der Straßenbahn abgewiesen wurde, auf der gegenüberliegende Seite an der Schützenstraße gegen eine Fußgängerampel. An dieser Ampel und den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Insbesondere der Schaden an der Tram, hier wurde die gesamte Front beschädigt, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000,- Euro. Der Schaden am Fiat wird seitens der Beamten mit rund 3.000,- Euro, der am Ampelmasten mit ca. 500,- Euro beziffert.

Da noch unklar ist, welche der beiden Fahrer das jeweilige Lichtzeichen missachtete, bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Mitte Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

