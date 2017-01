POL-KS: Landkreis Kassel / Habichtswald - Ehlen: Einbruch in Zweifamilienhaus: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots) - Im Laufe des gestrigen Montags brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Auchskopfstraße im Habichtswalder Ortsteil Ehlen ein und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Menge. Mit der Veröffentlichung des Falls, erhoffen sich die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Wolfhager Polizeistation berichten, ereignete sich der Einbruch während der Abwesenheit der Bewohner zwischen 8 Uhr und 21 Uhr. Die genaue Tatzeit ist bislang noch nicht bekannt. Der oder die Täter drangen in dieser Zeit über ein Kellerfenster auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes in das Objekt ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume im Keller und im Obergeschoss, öffneten Schränke und Kommoden und entwendeten schließlich mindestens eine DIN A5 große Versandtasche mit verschiedenem Schmuck. Nach Angaben des Opfers handelte es sich dabei um Ansteck-, Arm-, Finger- und Halsschmuck aus verschiedenen Edelmetallen. Die genaue Menge und der genaue Wert, der entwendeten Schmuckstücke sind bislang noch nicht bekannt. Da die Täter nicht nur das Kellerfenster aufbrachen, sondern auch im Haus einige verschlossene Türen gewaltsam öffneten, entstand alleine ein Sachschaden von ca. 3.500,- Euro.

Die mit der Sachbearbeitung betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05692 - 98290 bei der Wolfhager Polizei oder unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell