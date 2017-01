POL-KS: Kassel: Verdacht des Betruges: Drei Spendensammler festgenommen

Das Foto zeigt eine wieder zusammengefügte Spendenliste. Bild-Infos Download

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagabend nahmen Beamte des Polizeireviers Mitte drei junge Rumänen vorläufig fest, die im Verdacht stehen, in betrügerischer Absicht Spenden für eine Hilfsorganisation gesammelt zu haben. Die Beamten stellten zudem umfangreiches Beweismaterial sicher.

Wie die Beamten berichten, kontrollierten sie am Montagabend einen bulgarischen Pkw, der im Halteverbot am Kasseler Friedrichsplatz hielt. Die drei 20, 22 und 23 Jahre alten Männer hielten sich dabei im und am Fahrzeug auf. Bei der Überprüfung der Männer stellte sich heraus, dass sie bereits hinreichend wegen Betrugsdelikten bei der Polizei bekannt sind. Im Wagen selbst fanden sie Klemmbretter, Spendenlisten und eine Deutschland-Straßenkarte. Zudem zum Teil ausgefüllte und zerrissene Spendenlisten, auf denen zum Teil deutsche Namen und Unterschriften sowie Geldbeträge vermerkt waren. Die Spendensammellisten trugen den Aufdruck der Hilfsorganisation "Handicap International". Darüber hinaus einige Bilder und ein Text, aus dem hervorgeht, dass die Spenden für die Errichtung eines internationalen Zentrums für Taubstumme, körperlich Behinderte und arme Kinder gesammelt würden. Die Recherchen der Beamten ergaben, dass die Organisation tatsächlich in Deutschland existent ist. Auf deren Homepage wird allerdings auf den Missbrauch von Spendenlisten hingewiesen. Dabei wird erwähnt, dass die Organisation nicht mit Sammellisten um Spenden bittet.

Möglicherweise sammelten die jungen Männer auch in der Kasseler Innenstadt. Zeugen, die gespendet und sich auf den Listen eingetragen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

