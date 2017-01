POL-KS: Kassel - Brasselsberg: Unbekannte klauen schwarzen BMW X4 M40i im Wert von rund 50.000,- Euro

Kassel (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen BMW X4 mit dem amtlichen Kennzeichen HR - BB 88. Der Wagen hat einen Wert von rund 50.000,- Euro. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Autodiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie der Besitzer des rund 10 Monate alten BMWs berichtet, stand der Wagen die gesamte Nacht auf einem Privatgrundstück an der Birkenkopfstraße. Er hatte das Fahrzeug am gestrigen Montagabend in der Grundstückszufahrt abgestellt. Als der Wagen heute Morgen wieder benutzt werden sollte, war der Diebstahl aufgefallen. Die Tatzeit und die Tatbegehungsweise sind bisher noch unklar. Daher wenden sich die Ermittler des K21/22 an mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden und Verbleib des Wagens geben können. Diese melden sich bitte unter Tel.: 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

