POL-KS: Schauenburg - Hoof: Folgemeldung 2 zum Lagerhallenbrand: Ursache noch unklar; Brandstelle bislang nicht begehbar

Die Ursache für den Brand einer von einem Bauunternehmen gemieteten und genutzten Lagerhalle an der Ehlener Straße in Schauenburg-Hoof am gestrigen Sonntagabend ist derzeit noch unklar. Mit der Erforschung der Brandursache sind die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo betraut. Sie haben die Ermittlungen aufgenommen, konnten die Brandstelle heute allerdings zunächst nur aus der Ferne besichtigen. Sowohl die noch vorherrschende Hitze als auch die andauernden Löscharbeiten der Feuerwehr und die damit einhergehende anhaltende Rauchentwicklung ließen Ermittlungen an der Brandstelle am heutigen Vormittag bislang nicht zu. Unklar ist zudem, ob die Reste der vom Feuer zerstörten Halle und die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogene angrenzende Halle eines Sägewerks einsturzgefährdet sind und möglicherweise ein Statiker mit in die weitere Begutachtung einbezogen werden muss. Der durch den Großbrand entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im höheren sechsstelligen Bereich.

Wann die Beamten des K 11 die Ermittlungen an der Brandstelle fortsetzen können, lässt sich derzeit nicht verlässlich sagen.

Wir berichten nach, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

