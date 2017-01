POL-KS: Kassel - Nord: Opfer bei Handtaschenraub verletzt; Polizei sucht kleinen Mann mit dunklen, krausen Haaren

Kassel (ots) - Am Freitagabend verletzte sich eine 54 Jahre alte Frau aus Kassel, als ihr ein bislang unbekannter Mann in der Fiedlerstraße die Handtasche raubte. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen am Rücken, den Beinen und Händen. Die Kasseler Polizei fahndet aktuell nach dem bislang unbekannten Räuber, der etwa 1,65 - 1,70 m groß und schlank gewesen sein soll. Er soll dunkle, krause Haare haben und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben.

Wie die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Straßenraubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo berichten, ereignete sich der Überfall gegen 20 Uhr. Zu dieser Zeit war die 54-Jährige auf dem Gehweg der Fiedlerstraße stadteinwärts unterwegs. Zwischen der Röntgenstraße und Knutzenstraße griff sie der Täter von hinten an und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Das Opfer hielt ihre Handtasche reflexartig fest und stürzte infolge des heftigen Ziehens auf den Gehweg. Auch hier ließ der Räuber nicht von der Gestürzten ab. Er riss weiter vehement an der Tasche und zog das Opfer sogar noch über den Gehweg. Erst als der Widerstand gebrochen war, die 54-Jährige musste ihre Handtasche freigeben, sprintete der Täter mit seiner Beute in Richtung Eisenschmiede davon. In der Handtasche befanden sich neben ihrer Geldbörse ihr Handy und einige persönliche Papiere.

Nun bitten die Ermittler des Kommissariats 35 Zeugen, die Hinweise zum Räuber und dem Verbleib der Beute geben können, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar

- Pressestelle -

Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell