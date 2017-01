POL-KS: Kassel - Innenstadt: Polizei fahndet nach Parfüm-Dieb; Flacons im Wert von rund 1.000,- Euro entwendet

Kassel (ots) - Am Samstagmorgen stellt eine Mitarbeiterin einer Drogerie an der Oberen Königsstraße, unweit des Königsplatzes, eine größere Lücke im Warensortiment eines Regals in der Parfüm-Abteilung fest. Rund ein Dutzend Chanel-Düfte fehlten im Gesamtwert von rund 1.000,- Euro. Gemeinsam mit den zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Mitte wurden die Videoaufzeichnungen aus der Überwachungskamera in Augenschein genommen. Dabei konnte der Täter, der sich bereits aus dem Staub gemacht hatte, eindeutig beim Diebstahl der Flacons beobachtet werden. Den Aufzeichnungen zufolge trat er gegen 9:30 Uhr an das Regal mit Chanel-Artikeln heran und packte die rund ein Dutzend Chanel-Düfte in eine H&M-Plastiktüte. Anschließend verließ er die Parfüm-Abteilung und schließlich auch die Drogerie, ohne die Waren an einer der Kassen zu bezahlen.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

Mann, ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, darunter einen roten Kapuzenpulli, eine blaue, ausgewaschene Jeanshose und rote Turnschuhe mit durchgehend weißer Sohle.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Operativen Einheit Kassel. Sie bitten nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell