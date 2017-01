POL-KS: Landkreis Kassel - Fuldabrück: Unbekannte stehlen blauen Golf VII bei Einbruch aus Garage von Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Fuldabrücker Ortsteil Dörnhagen ein. Dabei durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus nach Wertsachen und gelangten so offenbar auch in den Besitz des Schlüssels des in der Garage abgestellten VW Golf VII, den sie daraufhin entwendeten. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, ereignet. Die Täter hatten sich dem Haus an der Herkulesstraße offenbar über den an die Grundstücksrückseite angrenzenden Wald angenähert. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes von der Spurensuche berichten, gehen sie anhand der Fußspuren im Schnee auf dem Grundstück davon aus, dass es sich um zwei Täter gehandelt hatte. Diese waren zunächst mit dem Versuch, über ein Fenster und die Terrassentür an der Gebäuderückseite in das Haus einzubrechen an deren Sicherungen gescheitert. Anschließend warfen sie mit einem Stein jedoch die Scheibe eines anderen Fensters ein und konnten dieses durch Umlegen des innenliegenden Fenstergriffes öffnen. Da sie das gesamte Haus gründlich nach Wertsachen durchsuchten, gehen die Beamten davon aus, dass die Einbrecher sich einige Zeit dort aufgehalten hatten. Den blauen VW Golf VII GTI, mit den Kennzeichen KS-V 581, im Wert von ca. 25.000,- Euro hatten die Täter aus der Garage entwendet und waren mit diesem vom Grundstück auf die Herkulesstraße und von dort in unbekannte Richtung geflüchtet. Nach einer ersten Übersicht des Hausbewohners fehlt zudem offenbar auch ein Laptop aus dem Haus.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Dörnhagen möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des blauen VW Golf VII GTI geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Kripo zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell