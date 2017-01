POL-KS: Landkreis Kassel Sägewerkbrand in Schauenburg-Hoof -Erstmeldung

Kassel (ots) - Gegen 21.17 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Kassel der Brand eines Sägewerkes in Schauenburg Ortsteil Hoof, in der Ehlener Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen steht die Fabrikatioshalle des Sägewerkes in Vollbrand. Es wird nachberichtet.

Axel Rausch Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell