POL-KS: Kassel / Lohfelden: Zwei Unfallfluchten: Ermittler suchen orangefarbenen Pritschen-LKW mit grauer Plane und dunkelblauen Kastenwagen

Kassel (ots) - Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise auf zwei bislang unbekannte Verursacher von Verkehrsunfällen am gestrigen Donnerstag in Kassel und Lohfelden geben können. Am Morgen hatte der Fahrer eines orangefarbenen Pritschenwagens mit grauer Plane an einer Kreuzung in Niederzwehren beim Abbiegen einen Jungen übersehen und mit seinem Fahrzeug dessen Tretroller überrollt. Er fuhr anschließend weiter. Am Nachmittag fuhr ein dunkelblauer Kastenwagen beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Lohfelden eine Fußgängerin an und flüchtete ebenfalls von der Unfallstelle. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Am Steuer des Wagens soll eine ältere Dame gesessen haben.

Zu dem Unfall in Niederzwehren war es gegen 7:45 Uhr an der Kreuzung Altenbaunaer Straße / Frankfurter Straße gekommen. Der Fahrer des orangefarbenen Pritschen-LKW war bei Grün von der Altenbaunauer Straße nach rechts auf die Frankfurter Straße in Richtung A 49 abgebogen. Zu dieser Zeit überquerte ein 11-jähriger Junge mit seinem Tretroller, dessen Fußgängerampel ebenfalls grün zeigte, die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte. Da der Fahrer des Pritschenwagens das Kind offenbar übersehen hatte, musste der Junge zur Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Der Pritschenwagen überrollte dann allerdings den auf der Straße liegenden Roller des Kindes, der dadurch zerstört wurde. Der Junge blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der Sachschaden am Tretroller beläuft sich auf 70,- Euro. Ob der Fahrer des Pritschenwagens den Unfall bemerkt hatte, ist derzeit noch unklar. Er war anschließend in Richtung Autobahn weitergefahren, ohne anzuhalten.

Die Fahrerin des blauen Kastenwagens, von dessen Kennzeichen Zeugen "KS" abgelesen hatten, verursachte am Nachmittag, gegen 17:45 Uhr, den Unfall auf dem Parkplatz des Getränkemarktes an der Poststraße in Lohfelden. Wie das Unfallopfer, eine 24-Jährige aus Lohfelden, später bei der Anzeigenerstattung auf dem Polizeirevier Mitte gegenüber den Beamten angab, habe sie beim Einladen ihres Einkaufs ins Auto aus dem Augenwinkel plötzlich den rückwärts ausparkenden Pkw auf sie zukommen sehen. Sie habe noch laut geschrien, der dunkelblaue Kastenwagen sei jedoch weitergefahren und habe sie am Oberkörper erfasst, wodurch sie am Arm verletzt wurde.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Fälle geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell