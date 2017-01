POL-KS: Kassel - Niederzwehren: Folgemeldung zum Brand in Pizzeria an Korbacher Straße: Feuer ist vorsätzlich gelegt worden

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am gestrigen Mittwoch über OTS veröffentlichte Pressemeldung von 11.14 Uhr: "Kassel - Niederzwehren: Brand in Pizzeria an Korbacher Straße: Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen".)

Das Feuer, das in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einer Pizzeria an der Korbacher Straße im Kasseler Stadtteil Niederzwehren den gesamten Innenraum zerstörte, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand vorsätzlich gelegt worden. Das ergaben die Brandermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten nun um Zeugenhinweise.

Wie die mit den Brandermittlungen betrauten Beamten berichten, ergaben die Untersuchungen am gestrigen Mittwoch an der Brandstelle, dass ein bislang unbekannter Täter in die Räume der Pizzeria eindrang und diese bewusst in Brand steckte.

Mehrere Anwohner der Korbacher Straße meldeten den Brand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.15 Uhr bei der Leitstelle der Kasseler Feuerwehr. Die Beamten sperrten die Brandstelle ab und leiteten die Räumung des Wohn- und Geschäftshauses ein. Rund 10 Minuten später hatten alle Bewohner ihre Wohnungen über der Pizzeria verlassen. Nach den Löscharbeiten, die Wehrleute hatten ein Übergreifen des Feuers auf die darüberliegenden Stockwerke verhindern können, beschlagnahmten die mit den ersten Brandermittlungen betrauten Beamten des Kriminaldauerdienstes die Brandstelle.

Nun suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können. Hinweise werden unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar

- Pressestelle -

Tel.: 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell