POL-KS: Baunatal: Korrekturmeldung zum Kellerbrand in Großenritte: Wohnobjekt ist Notunterkunft für Obdachlose

Kassel (ots) - Wie heute Mittag mit einer Pressemeldung über OTS um 11.50 Uhr berichtet, ereignete sich am gestrigen Mittwochabend in einem Wohnhaus an der Niedensteiner Straße in Baunatal-Großenritte ein Kellerbrand, der eine technische Ursache hatte. Entgegen unserer Meldung handelt es sich bei dem vom Brand betroffenen Objekt nicht um einen Unterkunft für Asylsuchende, sondern für Obdachlose. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt.

