POL-KS: Landkreis Kassel - Fuldabrück: Folgemeldung zum Kellerbrand in Dittershausen: Brand hatte technische Ursache

(Beachten Sie bitte auch unsere Pressemeldung von Montag, 15.20 Uhr: "Landkreis Kassel - Fuldabrück: Kellerbrand in Dittershausen: Brandursache noch unklar".)

Der Kellerbrand am späten Samstagabend in einem Zweifamilienhaus an der Hauptstraße im Fuldabrücker Ortsteil Dittershausen hatte eine technische Brandursache. Die mit der Brandursachenforschung betrauten Beamten des für Brände zuständigen K 11 der Kasseler Kripo waren am gestrigen Dienstagnachmittag erneut an der Brandstelle eingesetzt. Die Ursachenermittlung war fortgesetzt worden, weil die Kripobeamten den Keller am Montag wegen des enormen Brandgeruchs nicht länger betreten konnten. Bei den gestrigen Brandortermittlungen gelang es den Beamten die Brandausbruchsstelle zu lokalisieren. Eine Stromzuleitung zu einer Deckenlampe in einem Kellerraum des Zweifamilienhauses war in Flammen aufgegangen.

Bei dem Feuer ist niemand verletzt worden, die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000,- Euro.

