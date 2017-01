POL-KS: Abschlussmeldung zum Unfall auf der B252 im Landkreis Waldeck-Frankenberg Siehe auch die Meldung von heute 16:39 Uhr

Kassel (ots) - Gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der B 252 ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß zwischen einem Klein-LKW und einem PKW. Laut Zeugenaussagen befuhr der 57jährige LKW-Fahrer die B 252 aus Richtung Korbach in Richtung Bad Arolsen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer Familie aus Bad Arolsen. Der 37jährige Fahrer und seine 34jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, verstarben noch an der Unfallstelle. Die im Fond sitzenden 6 und 3jährigen Kinder wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Kassel und Göttingen geflogen. Der 57jährige Unfallverursacher wurde schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Sachverständiger mit der Unfallursachenermittlung beauftragt, die beiden Fahrzeuge sichergestellt und bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt. Die B 252 war für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Helmut Gantner

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell