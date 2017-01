POL-KS: Kassel: Kontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch Polizeirevier Ost

Kassel (ots) - Beamte des Polizeireviers Ost führten am gestrigen Montag in ihrem Zuständigkeitsbereich Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Dabei waren die Beamten mit mehreren Zivilwagen im Kasseler Osten unterwegs und überprüften in der Zeit zwischen 14 Uhr und 2 Uhr in der Nacht insgesamt 56 Fahrzeuge und 74 Personen mit Blick auf deren Verkehrstüchtigkeit. Neben mehreren allgemeinen Verkehrs- und Zulassungsverstößen stellten sie auch einen drogenberauschten Autofahrer ohne Führerschein sowie einen Autofahrer der bei Rot fuhr fest und kamen einem Ladendetektiv bei der Festnahmen eines flüchtigen Diebs zu Hilfe.

Kosmetika im Wert von über 200 Euro gestohlen

Der Mitarbeiter einer Drogerie an der Leipziger Straße hatte sich gegen 15:30 über den Notruf 110 bei der Kasseler Polizei gemeldet und angegeben, dass der Ladendetektiv einen flüchtigen Dieb verfolge. Nach weiteren bei der Polizei eingehenden Meldungen hatte der Verfolger den Tatverdächtigen an der Straßenbahnhaltestelle "Sandershäuser Straße" stellen können. Die im Rahmen der Kontrollmaßnahmen eingesetzte Zivilstreife war dem Ladendetektiv sofort zu Hilfe geeilt und nahm den aus Kassel stammenden 37-jährigen mutmaßlichen Dieb wenige Augenblicke später an der Haltestelle fest. Wie sich herausstellte hatte der bereits wegen der Begehung zahlreicher Eigentums- und Drogendelikte hinreichend bekannte Tatverdächtige zuvor offenbar Kosmetikartikel im Wert von über 200 Euro aus der Drogerie gestohlen.

23-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Ein gegen 0:30 Uhr von einer der Zivilstreifen auf der Ochshäuser Straße angehaltener 23-jähriger Autofahrer aus Kassel konnte der Bitte der Beamten seinen Führerschein auszuhändigen nicht nachkommen. Ihm war bereits vor mehreren Jahren durch ein Gericht die Fahrerlaubnis entzogen worden, was er auch gleich einräumte. Da den Beamten zudem die geröteten und auffälligen Augen des Autofahrers auffielen, führten sie einen Drogentest bei ihm durch. Dieser schlug auf Cannabis im Urin des 23-Jährigen an, weshalb sie ihm anschließend auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen ließen und seinen Fahrzeugschüssel sicherstellten. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

