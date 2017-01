POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet: Zeuge gibt Hinweis auf alkoholisierten Autofahrer

Kassel (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete am gestrigen Montagnachmittag in Bettenhausen, wie ein anderer Autofahrer mit seinem Skoda ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel beschädigte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Daraufhin alarmierte er die Polizei und gab das Kennzeichen des flüchtigen Autos durch. Bei den weiteren Ermittlungen traf eine Streife des Polizeireviers Mitte an der Halteranschrift schließlich auf den 63-jährigen Fahrer des Wagens. Wie sich dabei herausstellte, war er offenbar alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 63-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Nachdem der Verkehrsteilnehmer gegen 16 Uhr Zeuge des Unfalls auf der Leipziger Straße, in Höhe der Osterholzstraße wurde, teilte er seine Beobachtungen sofort über den Notruf 110 der Polizei mit. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, stand das Verkehrsschild auf der Insel aufgrund des Zusammenstoßes schief und war beschädigt. Als die Streife des Polizeireviers Mitte beim mutmaßlichen Verursacher eintraf, war der noch mit seinem Auto unterwegs. Kurz darauf kam der 63-Jährige schließlich an seiner Anschrift vorgefahren, woraufhin die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt hatten. An seinem Skoda fanden sie zudem mehrere Kratzer im Frontbereich. Den Schaden beziffern sie auf ca. 1.000,- Euro. Den 63-Jährigen brachte die Streife zum Polizeirevier Ost, wo die Beamten ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen ließen und seinen Führerschein sicherstellten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

