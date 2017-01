POL-KS: Stadt und Landkreis Kassel: Aktuell: Polizeireviere derzeit nicht über die Amtsleitung zu erreichen; Notruf 110 nicht betroffen

Kassel (ots) - Seit dem heutigen Dienstagmorgen sind aufgrund von Störungen an der Telefonanlage die für Stadt und Landkreis Kassel zuständigen Polizeireviere nicht über die üblichen Amtsleitungen telefonisch zu erreichen. Bürger, die telefonischen Kontakt zu einem der Reviere wünschen, wählen die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel, Tel.: 0561 - 9100.

Der Polizeinotruf 110 ist von dieser Störung nicht betroffen. Auch nicht die Leitungen im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

Die Störung betrifft folgende Reviere:

Polizeirevier Mitte in Kassel, Grüner Weg 33 Polizeirevier Ost in Kassel, Leipziger Straße 242 Polizeirevier Nord in Vellmar Polizeirevier Süd-West in Baunatal

Die Polizeistation Hofgeismar ist weiterhin unter Tel. 05671 - 99280 und die Polizeistation Wolfhagen unter Tel. 05692 - 982900 zu erreichen.

Die Dauer der Störung ist derzeit nicht absehbar. Sobald die telefonische Erreichbarkeit wieder gewährleistet ist, wird nachberichtet.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell