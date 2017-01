POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Einbrecher setzen Café unter Wasser: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Café im Gebäude eines Autopflege-Services im Stadtteil Bettenhausen ein. Dabei erbeuteten die Täter einen Laptop und das Wechselgeld aus der Kasse. Allerdings drehten sie aus bislang unbekannten Gründen auch die Wasserhähne der Spüle auf. Durch das überlaufende und sich auf dem Laminat-Boden ergießende Wasser war ein erheblicher Sachschaden entstanden, der sich vermutlich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Das Ausmaß des Schadens konnte bislang noch nicht eindeutig ausgemacht werden. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Firmeninhaber hatte am Sonntagmorgen gegen 10:15 Uhr den Einbruch und die Überschwemmung in seinem Café an der Sanderhäuser Straße, Ecke Dresdener Straße, festgestellt und die Polizei alarmiert. Wie er gegenüber den am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angab, sei noch am Vorabend, am Samstagabend, gegen 19 Uhr, alles in Ordnung gewesen. Die Täter waren über ein Fenster in das Café eingebrochen und hatten anschließend sämtliche zugänglichen Räume nach Wertsachen durchsucht. Wie die Beamten zudem berichten, hatten die Unbekannten vor dem Verlassen des Gebäudes nicht nur die Wasserhähne der Spüle aufgedreht, sondern offenbar vorsätzlich auch mehrere Gefäße so aufgetürmt, dass das Wasser sich seinen Weg auf die Arbeitsplatte und den Fußboden bahnen konnte.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

