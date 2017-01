POL-KS: Kassel - Nord: Fußgängerin bei Unfall mit Auto verletzt; Sicht durch Eis und Schnee eingeschränkt

Kassel (ots) - Am heutigen Montagmorgen ereignete sich im Kasseler Stadtteil Nord ein Verkehrsunfall zwischen einer 43 Jahre alten Fußgängerin und einem 28 Jahre alten Fahrer eines Kastenwagens. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Möglicherweise tragen beide aus Kassel stammende Verkehrsteilnehmer eine Mitschuld. Während die Fußgängerin offenbar unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn trat, hatte der Autofahrer die Scheiben seines Kastenwagens nicht ausreichend von Eis und Schnee befreit und war daher möglicherweise in der Sicht eingeschränkt.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Verkehrsunfall um 7:30 Uhr. Zu dieser Zeit war der Kastenwagen auf der Rothfelsstraße zwischen Quellhofstraße und Holländischer Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Bunsenstraße stieß er mit der Fußgängerin zusammen, die die Bunsenstraße plötzlich betreten haben soll. Nach dem Anprall stürzte die Fußgängerin auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte sie schließlich vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, hatte der 28-jährige Kastenwagenfahrer sein Fahrzeug nicht ausreichend von Eis und Schnee befreit. Noch bevor die Funkstreife eintraf, aber bereits der Rettungsdienst die Verletzte behandelte, habe er die Scheiben seines Fahrzeugs erst endgültig freigekratzt. Wie stark die Beeinträchtigung zum Zeitpunkt des Unfalls war, kann derzeit nicht genau angegeben werden.

Die weitere Unfallsachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord übernommen.

