POL-KS: Landkreis Kassel - Fuldabrück: Kellerbrand in Dittershausen: Brandursache noch unklar

Kassel (ots) - Am späten Samstagabend ereignete sich in einem Zweifamilienhaus an der Hauptstraße im Fuldabrücker Ortsteil Dittershausen ein Kellerbrand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000,- Euro entstanden ist. Personen wurden dabei nicht verletzt. Beamte des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandursachenermittlung aufgenommen. Aufgrund des erheblichen Brandgeruchs, mussten die heutigen Ermittlungen am Brandort abgebrochen und auf morgen verschoben werden.

Keller wegen Brandgeruch nur kurz aufgesucht

Anwohner des vom Brand betroffenen Hauses waren am Samstagabend gegen 22:30 Uhr selbst auf den Brand im Keller aufmerksam geworden und hatten sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Wehrleute löschten den Brand und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen verhindern. Die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost nahmen die ersten Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf. Wie die eingesetzten Beamten berichten, konnten sämtliche anwesende Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Brandstelle konnte bis zum heutigen Montag nicht betreten werden. Das Wohnhaus ist bislang wegen des enormen Geruchs unbewohnbar. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Kripobeamten des Kommissariats 11 konnten heute erstmals den Keller kurzzeitig betreten. Dabei konnten sie zumindest den Kellerraum ausfindig machen, in dem der Brand ausgebrochen war. Die genaue Brandausbruchsstelle konnte noch nicht lokalisiert werden. Wie die Kripobeamten berichten, ist neben den Brandschäden auch ein Schaden durch die Rußablagerungen im gesamten Keller entstanden. Nach einer ersten Einschätzung liegt der Brandschaden bei rund 10.000,- Euro.

Hinweise auf eine mögliche vorsätzliche Inbrandsetzung haben sich den Ermittlern bislang nicht ergeben. Sie setzen ihre Ursachenforschung am morgigen Dienstag am Brandort fort. Sobald neue Erkenntnisse zur Brandursache vorliegen, wird von hier nachberichtet.

