POL-KS: Kassel - Nord: 17-Jähriger beim Sprühen von Graffiti auf Uni-Gelände festgenommen

Kassel (ots) - Der Wachdienst der Uni Kassel wurde am gestrigen späten Sonntagabend, gegen 22:45 Uhr, auf drei junge Männer auf dem Gelände der Universität aufmerksam, die mit einer Sprühdose ein Graffiti auf eine Mauer vor der Mensa sprühten. Den Mitarbeitern des Wachdienstes gelang es, die drei Kasseler im Alter von 17 und zweimal 19 Jahren bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte offenbar nur der 17-Jährige gesprüht. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Als die vom Wachdienst gerufene Streife des Polizeireviers Mitte an der Uni eintraf, gab der 17-Jährige sofort an, als einziger von ihnen gesprüht zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Tasche eine schwarze Sprühdose, die offenbar kurz zuvor bei "Sprayen" auf dem Gelände verwendet worden war und stellten diese sicher. Wie die Streife berichtet, befanden sich an der betroffenen Mauer eine Zahlen- und eine Buchstabenkombination in schwarzer Farbe. Den dadurch entstandenen Schaden beziffern sie auf ca. 500,- Euro. Den 17-Jährigen übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der AG Graffiti der Operativen Einheit der Kasseler Polizei geführt.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

