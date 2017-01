POL-KS: Kassel - Marbachshöhe: 15-Jährige sexuell belästigt: Polizei fahndet nach etwa 30 Jahre alten Mann mit Joggingkleidung

Kassel (ots) - Die Kasseler Polizei fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Mann mit Joggingkleidung, der sich am heutigen Freitagmorgen im Bereich des Kasseler Quartiers Marbachshöhe einer 15-Jährigen sexuell näherte. Die Jugendliche vertraute sich erst etwas später Vertrauenspersonen an und suchte am heutigen Mittag die Kasseler Polizei auf.

Wie das Opfer gegenüber den die Anzeige entgegennehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichtet, war sie gegen 9.15 Uhr zunächst in der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Von dort lief sie an dem Lebensmittelmarkt nach links in eine Verbindungsstraße in Richtung der Wiegandsbreite. In Höhe eines dortigen Wohnhauses passierte sie den späteren Täter, der auf seinem Handy tippte. Als die Jugendliche vorbeigegangen war, habe dieser sie von hinten umklammert, zu Boden gedrückt und sexuell belästigt. Wie das Opfer angab, habe der Mann währenddessen einen Anruf auf seinem Handy bekommen, habe daraufhin von der Jugendlichen abgelassen und sei plötzlich fortgegangen. Die 15-Jährige entfernte sich schnell und setzte ihren Schulweg fort.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: Mann, ca. 30 alt, etwa 1,75 m groß und dunkle Haare. Er habe eine normale Figur gehabt und sei vermutlich Deutscher. Der Mann trug eine schwarze Stoffjacke mit Kapuze über dem Kopf, eine dunkle Jogginghose und braune Schuhe. Dem Opfer fiel auf, dass der Mann ein Ohrloch hatte, ohne einen Ohrring zu tragen.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 / 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell