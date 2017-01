POL-KS: Landkreis Kassel - Vellmar: Einbruch in Grillzentrum: Täter nutzte kurze Abwesenheit aus

Kassel (ots) - Ein bislang unbekannter Täter nutzte in der Nacht zum heutigen Freitag die etwa 10-minütige Abwesenheit des Betreibers des Grillzentrums an der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar aus, brach ein und erbeutete dabei Bargeld in unbestimmter Höhe. Nun erhoffen sich die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo mit der Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes bislang ermittelten, verließ der Betreiber des Grillzentrums gegen 0.35 Uhr die Lokalität. Als er rund zehn Minuten später zurückkehrte, waren zwar sämtliche Türen verschlossen, eine Fensterscheibe war jedoch eingeschlagen und das Fenster geöffnet. Beim Blick in die Gasträume und Büros war schnell klar, dass in der kurzen Abwesenheit ein Einbruch stattfand. Ein bislang unbekannter Täter hatte, nachdem er durch das aufgebrochene Fenster eingestiegen war, die Kasse geöffnet und sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Bei der Rückkehr des Inhabers hatte er jedoch die Örtlichkeit bereits wieder verlassen. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des K 21/22 bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561 - 9100 zu melden.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell