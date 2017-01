POL-KS: Landkreis Kassel - Baunatal: Folgemeldung 4: Vermisste 59-Jährige tot aufgefunden

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am 5., 6., 9. und 10. Januar über OTS veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zur Suche der vermissten Marianne E.)

Die seit dem vergangenen Donnerstag, dem 5. Januar 2017, vermisste 59-jährige Marianne E. wurde am heutigen Donnerstag tot in Baunatal-Großenritte aufgefunden. Ein Zeuge entdeckte am frühen Nachmittag eine leblose Person in einem schlecht einsehbaren Bereich eines Firmengeländes. Der alarmierte Rettungsdienst konnte jedoch nur noch den Tod der dort aufgefunden Frau feststellen. Wie die mit diesem Vermisstenfall betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, handelt es sich bei der aufgefundenen Frau um die seit letzter Woche vermisste 59-Jährige. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern weiterhin an.

Hinweise für die Medienvertreter:

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten und bitten das von uns mit einer Pressemeldung vom 5. Januar 2017 veröffentlichte Foto, das die 59-Jährige zeigt, soweit möglich, aus den Berichterstattungen zu löschen.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell