POL-KS: Landkreis Kassel - Kaufungen: Farbschmierereien an Gesamtschule: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag das Gebäude der Gesamtschule Kaufungen mit orangener Farbe beschmiert. Wie die am Tatort in der Friedrich-Ebert-Straße in Oberkaufungen eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, haben die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und dem heutigen Donnerstagmorgen, 7 Uhr, die orangefarbenen Schmierereien offenbar mit einer Sprühdose an einer der Außenwände der Schule hinterlassen. Dabei beschmierten sie die Wand auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter. Der dadurch verursachte Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Beamten auf mindestens 300,- Euro belaufen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der AG Graffiti der Kasseler Polizei geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Laufe der Nacht möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

